Раскрыты главные причины снижения либидо у женщин Врач Казакова: заболевания органов репродуктивной системы могут снизить либидо

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К снижению женского либидо могут привести заболевания органов репродуктивной системы, например вагинизм или миома матки, предупредила врач-гинеколог Дарья Казакова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что при болезнях женщины часто испытывают болевой синдром во время полового акта.

Заболевания органов репродуктивной системы женщины, такие как эндометриоз, миома матки, спаечный процесс, вагинизм, могут приводить к возникновению болевого синдрома во время полового акта и, как следствие, снижать половое влечение, — пояснила врач.

Часто половое влечение снижается на фоне стрессов, хронической усталости, неуверенности в себе или конфликтов с партнером. У женщин старшей возрастной могут возникнуть проблемы с либидо из-за падения уровня тестостерона. Казакова уточнила, что многие сталкиваются с данной проблемой после родов и в менопаузу. Кроме того, к снижению полового влечения приводят онкологические заболевания, психические расстройства, проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системами и прием некоторых лекарственных препаратов.

Онколог Руслан Басанов ранее рассказал, что эякуляция способствует удалению из организма веществ, провоцирующих развитие рака простаты. В связи с этим врач посоветовал мужчинам не пренебрегать половой жизнью при лечении этого недуга.