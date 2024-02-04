Врач рассказал, как секс влияет на лечение рака Онколог Басанов: при раке простаты полезно заниматься сексом

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Эякуляция способствует удалению из организма веществ, провоцирующих развитие рака простаты, заявил в комментарии Lenta.ru онколог Руслан Басанов. В связи с этим доктор советовал мужчинам не пренебрегать половой жизнью при лечении этого недуга.

На ранних стадиях рак простаты не влияет на сексуальную активность. Однако негативное воздействие на либидо может оказать терапия. Эякуляция косвенно способствует лечению рака предстательной железы, так как во время нее из простаты удаляются вещества, провоцирующие развитие заболевания, — заявил Басанов.

Врач добавил, что частить с половыми актами во время терапии тоже не следует. В неделю можно заниматься любовью не более шести раз. Он отметил, что лечение рака простаты длится от полугода до пяти лет в зависимости от стадии заболевания и выбранной терапии.

От методики лечения также зависит, как долго пациент будет возвращаться к полноценной половой жизни после выздоровления, — заключил онколог.

На сегодняшний день известно, что от рака простаты лечатся телеведущий Николай Дроздов и глава Пентагона Ллойд Остин. У короля Великобритании Карла III обнаружена доброкачественная опухоль простаты.