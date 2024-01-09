У главы Пентагона Остина обнаружили рак

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

У главы Пентагона Ллойда Остина диагностирован рак простаты, сообщает CNN со ссылкой на сообщение Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. В конце декабря министр обороны США перенес операцию по поводу онкологического заболевания, но затем был повторно госпитализирован из-за осложнений, включая инфекцию.

По информации медиков, 22 декабря Остину провели «минимально инвазивную хирургическую процедуру» под названием простатэктомия для лечения рака.

Во время этой процедуры он находился под общим наркозом. <...> Рак простаты был обнаружен на ранней стадии, и прогноз благоприятный, — говорится в сообщении.

Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Пресс-служба ведомства сообщила об этом 5 января и отметила, что министр идет на поправку и рассчитывает вернуться к работе на следующий день.

При этом издание Politico написало, что Пентагон три дня не сообщал администрации Белого дома о госпитализации министра обороны. По словам источников издания, новость о госпитализации Остина «стала шоком» для высших должностных лиц. Сам министр обороны США признал, что ведомству следовало раньше сообщить общественности и СМИ о его госпитализации.