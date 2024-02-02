SHOT: Дроздов госпитализирован в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Telegram-канал SHOT сообщает о госпитализации телеведущего Николая Дроздова. По данным канала, у него начались осложнения на фоне лечения онкологического заболевания.

SHOT пишет, что родственники не стали вызывать Дроздову скорую помощь, а сами отвезли его в больницу. Там, по данным канала, его состояние стабилизировали и назначили противоопухолевую терапию, которую он будет получать в дневном стационаре. Супруга Татьяна Дроздова рассказала SHOT, что сейчас ее муж чувствует себя лучше и свободное время проводит на даче.

Ранее неоднократно сообщалось о госпитализации известного ведущего, но вскоре семья Дроздова и он сам опровергали эти сообщения. В декабре сообщалось, что ведущий вышел в ремиссию, но химиотерапия дала осложнение на сердце. Ведущий принимал множество препаратов, витаминов, а также соблюдал специальную диету.

После ухода с телевидения Дроздов остался профессором МГУ, где читал лекции по биогеографии, экологии, орнитологии, охране природы и заповедному делу. Преподавание он называет своим любимым занятием. Студенты-географы называют Дроздова одним из любимых преподавателей.