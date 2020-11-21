Женщина с «самым большим в мире ртом» поразила пользователей Сети

https://static.news.ru/photo/31a91896-2cad-11eb-be1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Интернете набирает популярность видео с 30-летней Самантой Рамсделл из американского Коннектикута с «самым большим в мире ртом».

Woman with 'world's biggest mouth' goes viral pic.twitter.com/6nBQEdDsEM — The Sun (@TheSun) November 22, 2020

Многие пользователи предложили автору ролика сняться в фильме ужасов.

Рамсделл прославилась благодаря изоляции и своему большому рту. Она утверждает, что её рот побил текущий мировой рекорд Гиннесса: 3,75 дюйма от верхних до нижних резцов. Саманта измерила его и уверяет, что размер — около «около четырёх дюймов».

За шесть месяцев у женщины набралось более 750 тысяч подписчиков. Женщина создала учётную запись в TikTok осенью 2019 года, но начала постоянно публиковать свои видео и фото, когда пандемия COVID-19 набрала обороты примерно в апреле 2020 года.

Я стала популярна из-за изоляции. Снимаю много смешных роликов, комедийных сценок и пою пародии. В одном из моих самых вирусных видео я отвечала на комментарий, который кто-то оставил мне, спрашивая, не чувствую ли я себя неуверенно из-за своего рта, — рассказала Рамсделл.

Ранее пародийное видео на Дональда Трампа, на котором президент США валяется на полу среди детей и кричит, что не хочет уходить, стало вирусным в социальных сетях. В ролике «президент» прыгает на гигантском синем мяче в начальной школе, плачет и закатывает истерику, пока его насильно пытаются выгнать из помещения.

А пользователи портала Imgur развеселились от видеозаписи, на которой пушистый котик артистично падает на бок. На кадрах заметно, как питомец заходит в комнату. Он совершает несколько шагов от двери и с трагизмом валится на бок. При этом кот издаёт забавный писк. Видеозапись быстро стала вирусной. Котика уже посмотрели сотни тысяч человек. Пользователи Сети посмеялись, что у животного якобы случился «голодный обморок», «сели батарейки» и надо срочно принести ему чего-нибудь вкусненького, чтобы «починить», писал NEWS.ru.