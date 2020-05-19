Женщина с коронавирусом родила заражённую дочь

Жительница Саратова, заражённая коронавирусом, родила дочь. Врачи выявили у младенца COVID-19, рассказал местный министр здравоохранения Олег Костин.
По его словам, болезнь у ребёнка протекает без симптомов,
Женщина находилась на самоизоляции и поступила в больницу на скорой помощи.
Специалисты работали на родах с использованием средств индивидуальной защиты. В настоящее время состояние родильницы удовлетворительное, без осложнений, получает необходимую терапию, — подчеркнул Костин.
Ранее NEWS.ru писал, что младенец с коронавирусной инфекцией появился на свет в одном из родильных домов Северной Осетии. Это первый случай в республике, когда плод заразился COVID-19 в утробе матери.
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