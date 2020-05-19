Женщина с коронавирусом родила заражённую дочь

https://static.news.ru/photo/e038a66a-9a09-11ea-b24a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница Саратова, заражённая коронавирусом, родила дочь. Врачи выявили у младенца COVID-19, рассказал местный министр здравоохранения Олег Костин.

По его словам, болезнь у ребёнка протекает без симптомов, передаёт РИА Новости. Он содержится в областной детской инфекционной больнице, где получает необходимое лечение. В настоящий момент медики решают вопрос о совместном пребывании матери и малышки.

Женщина находилась на самоизоляции и поступила в больницу на скорой помощи.

Специалисты работали на родах с использованием средств индивидуальной защиты. В настоящее время состояние родильницы удовлетворительное, без осложнений, получает необходимую терапию, — подчеркнул Костин.

Ранее NEWS.ru писал, что младенец с коронавирусной инфекцией появился на свет в одном из родильных домов Северной Осетии. Это первый случай в республике, когда плод заразился COVID-19 в утробе матери.