https://static.news.ru/photo/06ba7e18-4ff4-11ea-8c9e-fa163e074e61_660.jpg Елена Зеленская Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская, жена президента Украины, разрабатывает стратегию развития образовательной среды. Она сфокусирована на здоровом питании, физической культуре и улучшении санитарно-гигиенических условий в школах.

Кроме того, новые меры призваны помочь в создании цифровой безопасности и борьбе с буллингом, сообщается на сайте офиса главы государства.

Зеленская провела встречу с представителями отраслевых министерств, и было принято решение о расширении программы: она будет включать в себя медицинское обслуживание, психологическое сопровождение и цифровую гигиену. В настоящий момент проект близок к своему завершению — он будет утверждён до конца февраля.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины похвастался тем, что стал популярным в США, даже не получив «Оскара». Он признался, что когда-то мечтал о кинопремии и славе, которую бы мог снискать за актёрскую игру.