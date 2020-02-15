Елена Зеленская, жена президента Украины, разрабатывает стратегию развития образовательной среды. Она сфокусирована на здоровом питании, физической культуре и улучшении санитарно-гигиенических условий в школах.
Кроме того, новые меры призваны помочь в создании цифровой безопасности и борьбе с буллингом,
Зеленская провела встречу с представителями отраслевых министерств, и было принято решение о расширении программы: она будет включать в себя медицинское обслуживание, психологическое сопровождение и цифровую гигиену. В настоящий момент проект близок к своему завершению — он будет утверждён до конца февраля.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины похвастался тем, что стал популярным в США, даже не получив «Оскара». Он признался, что когда-то мечтал о кинопремии и славе, которую бы мог снискать за актёрскую игру.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен