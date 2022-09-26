Жена Сноудена подаст на российское гражданство

Фото: Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

Наклейка, изображенная в Берлине, Германия, 16 марта 2015 года, с требованием предоставить убежище американскому разоблачителю Эдварду Сноудену

Жена экс-сотрудника американской разведки Эдварда Сноудена Линдси Миллс выразила желание вслед за мужем получить гражданство России, рассказал РИА Новости адвокат Сноудена Анатолий Кучерена. Юрист добавил, что их дочь, родившаяся в РФ, получила российское гражданство по рождению.

Сейчас супруга будет получать гражданство после того, как он получил. Теперь супруга будет подавать, — сказал Кучерена.

Сноуден получил российское гражданство 26 сентября после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным. Согласно этому указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, вместе с получением гражданства Сноуден принес присягу гражданина РФ.

Бывший гражданин США и по совместительству экс-сотрудник американской разведки (ЦРУ), а также Агентства национальной безопасности (АНБ) инициировал в 2013 году грандиозный международный скандал, после того как передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы касательно программ слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

Перед тем, как попасть в розыск в США, Сноудену удалось улететь, своим пристанищем он выбрал России, где получил убежище, а спустя несколько лет вид на жительство.