«Только живи»: жена Костомарова прервала молчание Жена Костомарова призвала молиться за спортсмена после ампутации стоп

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Костомаров

Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова призер Олимпиады по танцам на льду Оксана Домнина рассказала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что новость об ампутации стоп спортсмена повергла ее в ужас. Она обратилась к спортсмену в день его 46-летия и заявила, что гордится его силой воли и желанием победить в эти сложные минуты.

Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти… Но сейчас так… И мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи! Спасибо всем неравнодушным… Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, — написала супруга Костомарова.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

Накануне стало известно, что спортсмену ампутировали обе стопы. При этом заслуженный врач России Андрей Осипов считает, что Костомарову могут ампутировать обе ноги полностью. Он отметил, что это единственная возможность предотвратить распространение инфекции.