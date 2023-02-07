«Плодить фейки»: Журова объяснила отказ жены Костомарова общаться со СМИ Депутат Журова: отказ жены Костомарова общаться с прессой вызван нежеланием плодить слухи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Отказ жены олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Оксаны Домниной общаться с прессой объясняется нежеланием «плодить фейки», заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, супруга атлета, которому ампутировали обе стопы, сама обратится за помощью к общественности, если это потребуется.

Понимаете, Оксана категорически не хочет ни с кем общаться и правильно делает. Журналисты уже и через меня и вообще кого угодно пытаются выйти, и врачей предлагают, но она ни в какую. Я думаю, Оксана понимает, что тут есть какой-то подвох. То есть как только залезут, начнут плодить фейки, — сообщила Журова.

Она добавила, что пока неясно, понадобится ли Костомарову помощь в реабилитации. Вполне возможно, что государственная медицина вполне справится с его лечением, считает депутат.

Спешить со сбором средств тоже не стоит. Так как были случаи, когда начинали сборы раньше времени, а потом приходилось судиться. В любом случае, если Оксане понадобится помощь, она сама за ней обратится, и не надо бежать впереди поезда, — резюмировал Журова.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. СOVID-тест показал отрицательный результат. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

Сегодня Костомарову ампутировали обе стопы. Утверждается, что врачам пришлось пойти на этот шаг из-за разросшейся гангрены. По данным журналистов, операция прошла без эксцессов, в целом спортсмен идет на поправку.