ТАСС: Костомарову отрезали обе стопы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Как утверждает собеседник агентства, врачам пришлось пойти на этот шаг из-за разросшейся гангрены. Он добавил, что сейчас доктора борются за руки спортсмена.

К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей, — сказал источник агентства.

Однако Telegram-канал «112» сообщает, что Костомарову ампутировали стопу только на левой ноге, правую же удалось спасти. По данным авторов, после операции у спортсмена выросла температура, он находится в сознании.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. СOVID-тест показал отрицательный результат. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

После этого отец спортсмена сообщил, что состояние бывшего фигуриста оценивается как стабильно нормальное. Он отметил, что пока о выписке из больницы речи идти не может. По его словам, Костомарову требуется подключение к аппарату ИВЛ в моменты, когда состояние здоровья ухудшается.

Источник StarНit в больнице ранее рассказал, что Костомарову, помимо ноги, могут в ближайшее время ампутировать пальцы на руках.