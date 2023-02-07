Врач: Костомарову могут ампутировать обе ноги целиком Врач Осипов: Костомарову могут ампутировать обе ноги целиком

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийскому чемпиону и фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать обе ноги, считает заслуженный врач России Андрей Осипов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист отметил, что это единственная возможность предотвратить распространение инфекции.

К сожалению, за ампутацией стоп последует ампутация голени, возможно, всей ноги или обеих ног. Наверное, только это может остановить развития инфекции. На мой взгляд, прогноз здесь достаточно неблагоприятный, — объяснил Осипов.

Врач уточнил, что, исходя из информации в СМИ, состояние фигуриста остается тяжелым. По словам Осипова, возможно дальнейшее распространение инфекции.

Депутат Госдумы Светлана Журова ранее объяснила отказ жены Костомарова фигуристки Оксаны Домниной общаться с прессой нежеланием «плодить фейки». По словам депутата, супруга спортсмена сама обратится за помощью, если это потребуется.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО. Сегодня стало известно, что спортсмену ампутировали обе стопы.