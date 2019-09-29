Фото: nozaah/instagram

Супруга телеведущего и режиссёра Александра Гордона Ноза Абдулвасиева пожаловалась на то, что неоднократно сталкивалась со случаями дискриминации в столице.

В частности, при аренде жилья ей каждый раз приходилось давать объяснения риэлторам по телефону по поводу своего имени, наличия российского гражданства и отвечать на другие подобные вопросы. По словам супруги телеведущего, причина этих расспросов в том, что арендодатели предпочитают иметь дело с людьми «славянской внешности».

Она добавила, что впоследствии в разговорах с риэлторами стала представляться Ниной и это облегчило общение.

Люди, я призываю в первую очередь оставаться людьми, быть толерантными, и хотя бы знакомиться с теми, кто хочет снять у вас квартиру! Знакомиться и только после этого делать выводы о человеке, — написала Абдулвасиева в Instagram.

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И немного о больном... Ко мне не в первый раз обращаются за помощью друзья, коллеги, помочь найти квартиру в Москве... Мы с Сашей, за шесть вместе прожитых лет, успели сменить 4 квартиры. С каждым годом снимать квартиру становилось все сложнее и сложнее. Обзванивала риэлтеров я, представлялась по телефону своим именем. И всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию; почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают людей «славянской внешности». Помню, как однажды я не выдержала и сказала, что мой муж ортодоксальный еврей, а я ношу хиджаб и бросила трубку. После этого я стала представляться Ниной. Так дела пошли на лад... Люди, я призываю в первую очередь оставаться людьми, быть толерантными, и хотя бы знакомиться с теми, кто хочет снять у вас квартиру! Знакомиться и только после этого делать выводы о человеке. Я помню взгляд каждого риэлтора, которые охреневали при виде мужа НОЗЫ после долгих унизительных телефонных разговоров! Фото для привлечения внимания. ВСЕ!

Публикация от Noza Abdulvasieva (@nozaah)

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