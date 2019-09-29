Супруга телеведущего и режиссёра Александра Гордона Ноза Абдулвасиева пожаловалась на то, что неоднократно сталкивалась со случаями дискриминации в столице.
В частности, при аренде жилья ей каждый раз приходилось давать объяснения риэлторам по телефону по поводу своего имени, наличия российского гражданства и отвечать на другие подобные вопросы. По словам супруги телеведущего, причина этих расспросов в том, что арендодатели предпочитают иметь дело с людьми «славянской внешности».
Она добавила, что впоследствии в разговорах с риэлторами стала представляться Ниной и это облегчило общение.
Люди, я призываю в первую очередь оставаться людьми, быть толерантными, и хотя бы знакомиться с теми, кто хочет снять у вас квартиру! Знакомиться и только после этого делать выводы о человеке, — написала Абдулвасиева в Instagram.