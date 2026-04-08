Желтые, солнечные, в меру сладкие: лимонно-маковые куличи без дрожжей с нежным влажным мякишем

Лимонно-маковые куличи без дрожжей — это солнечная выпечка, которая покоряет своим ярким желтым цветом. Нежный влажный мякиш с приятной маковой текстурой и легкой цитрусовой кислинкой, в меру сладкий, тает во рту.

Для приготовления понадобится: 300 г муки, 200 г сахара, 100 г сливочного масла, 3 яйца, 1 лимон (цедра и сок), 150 г сметаны, 50 г мака, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин.

Рецепт: мак залейте кипятком на 10 минут, затем слейте. Масло растопите. В миске взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте сметану, растопленное масло, лимонную цедру и сок, ванилин. Тщательно перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Добавьте мак, перемешайте.

Разложите тесто по формам на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–45 минут до сухой зубочистки. Готовые куличи остудите и украсьте лимонной глазурью из сока и сахарной пудры.

