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Желающим переехать из Байконура россиянам выдадут жилищные сертификаты

07:14, 13 февраля 2022
Желающим переехать из Байконура россиянам выдадут жилищные сертификаты Фото: Иван Тимошенко/РИА Новости
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Гражданам России, которые в настоящее время проживают на Байконуре и хотят вернуться на родину, выдадут 600 жилищных сертификатов. Их получат почти все, стоящие в очереди на отселение, рассказал РИА Новости осведомлённый источник.

На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, это 1399 человек. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить, — сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что сертификат составляет в среднем около 1,3 млн рублей на одного человека. Только на средства сертификата жильё в России купить нельзя, поэтому возвращающиеся из Байконура россияне добавляют к этой сумме собственные накопления или берут ипотечные кредиты.

Собеседник агентства добавил, что программа обеспечения жильём переселяющихся из Байконура россиян действовала с 2002 по 2013 годы, а затем была возобновлена в 2018-м. В последние три года выдавалось примерно по 600 сертификатов.

Ранее сообщалось, что законопроект, согласно которому повзрослевшим детям-сиротам будут выдавать жилищные сертификаты, может поступить в правительство в марте 2022 года. Документ должен установить, какие именно категории сирот могли бы получить жилищный сертификат. По предварительным подсчётам, на такую привилегию смогут рассчитывать 64 тысячи человек.

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