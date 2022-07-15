«Ждет штраф»: адвокат о женщине, посадившей маленького сына за руль Адвокат рассказал, что посадившую за руль маленького сына женщину могут оштрафовать

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Адвокат Сергей Жорин прокомментировал NEWS.ru опубликованное блогером Александрой Коршуновой видео, как ее маленький сын управляет автомобилем. Ранее инцидентом заинтересовалась полиция, и юрист предположил, что женщину ждет штраф.

Ее могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, и может быть привлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Если бы при этом было ДТП, то, конечно, была бы ответственность более серьезной, вплоть до уголовной, — заявил Жорин.

В видеоролике маленький мальчик широко улыбается, переключает музыку и даже крутит руль. Коршунова написала, что ребенок остался в восторге от роли водителя. По словам сотрудников правоохранительных органов, держать ребенка на коленях в автомобиле крайне опасно, так как при резких маневрах или ДТП он может серьезно пострадать.

Ранее Ассоциация блогеров и агентств России начала работу над созданием черных списков участников этой сферы, заявил сооснователь ассоциации Максим Перлин. По его словам, такие регистры были внутри рынка у каждого менеджера или агентства, однако теперь перечни решили объединить.