06 февраля 2026 в 09:45

Жареная картошка без лишней соли — секретный ингредиент, превращающий привычный гарнир в ресторанное блюдо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жареная картошка с солью знакома каждому, но привычное блюдо можно превратить в настоящий деликатес без лишней соли. Секрет кроется в натуральной грибной пудре — она раскрывает вкус, добавляет глубину и делает гарнир особенно ароматным. Такой способ подойдет любой хозяйке и не требует сложных ингредиентов.

Для приготовления понадобятся сушеные грибы — белые, подосиновики или шиитаке. Их измельчают в кофемолке или блендере до состояния тонкой пудры. Картошку жарят до золотистой корочки и слегка обсушивают от масла. Сразу после приготовления посыпают грибной пудрой — пар помогает раскрыть аромат.

По желанию добавьте сушеный чеснок, зелень, немного натертого сыра или орехов — они обогатят вкус, подчеркнут «умами» и создадут эффект блюда ресторанного уровня. Такой гарнир получается ароматным, насыщенным и полностью заменяет привычную соль, удивляя гостей необычным вкусом.

Ранее сообщалось, что многие сталкивались с разочарованием: оладьи на сковороде выглядят пышными, а в тарелке моментально опадают. Причина вовсе не в мастерстве хозяйки, а в нескольких важных нюансах приготовления теста. Исправив их, можно всегда получать воздушные, румяные и аппетитные оладьи.

Марина Макарова
М. Макарова
