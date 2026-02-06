В центре Одессы взорвался автомобиль с бойцом ВСУ

В центре Одессы взорвался автомобиль с бойцом ВСУ

В Одессе произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщило издание «Страна.ua». Инцидент случился на улице Академика Королева утром в пятницу, 6 февраля.

По информации журналистов, водитель машины, который находился в салоне, скончался непосредственно на месте происшествия. Местные паблики утверждали, что он собирался поехать «на службу».

Также городское управление полиции подтвердило факт взрыва и гибель 21-летнего владельца авто. При этом официально личность погибшего и возможные причины инцидента пока не оглашаются. На месте происшествия в настоящий момент работают следственно-оперативные группы и эксперты-криминалисты.

Ранее в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) избили мужчину и затолкали его в микроавтобус. Известно, что одного украинца задерживали четверо человек.

Прежде сотрудники ТЦК похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанна Чирика. Инцидент произошел в Волынской области. Чирик был настоятелем храма «Живоносный Источник» в поселке Городилец.