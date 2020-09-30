Жалобу на арест рэпера Гулиева Мосгорсуд рассмотрит 12 октября

https://static.news.ru/photo/adddf268-03ba-11eb-8bc9-fa163e074e61_660.jpg Эльмин Гулиев Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Московский городской суд 12 октября рассмотрит жалобу на арест рэпера Эльмина Гулиева. Музыканта арестовали за аварию в центре Москвы на Остоженке, в результате которой пострадали четыре человека, трое из которых были госпитализированы.

Сначала исполнителю инкриминировали совершение преступления в соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему предъявили обвинение и возбудили в его отношении уголовное дело. Позднее обвинение переквалифицировали на п. «а» ч. 2 аналогичной статьи ввиду того, что в анализах рэпера обнаружили следы запрещённых веществ. Сам Гулиев признал вину в аварии, однако опроверг употребление наркотиков.

Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката обвиняемого Гулиева Э. Д. назначено в Московском городском суде на 12 октября на 09:30 мск, — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Рэпера арестовали до 21 ноября. Прежде его судили за грабёж и 49 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

ДТП с участием музыканта случилось в центре Москвы 21 сентября. Infiniti рэпера столкнулся с Mercedes, от удара элитную иномарку Гулиева отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гулиеву грозит до двух лет тюрьмы.

Как ранее писал NEWS.ru, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков Гулиеву.