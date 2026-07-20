Зеленые томаты в разгар лета: дачники раскрыли способ быстрее получить красные плоды

Июль в разгаре, а многие томаты все еще висят зелеными. Причина может быть не только в позднем сорте, но и в неправильном уходе. Несколько простых изменений помогут растению направить силы на созревание урожая.

Не стоит массово обрывать листья у томатов. Они нужны кусту для питания плодов, поэтому удаляйте только по 2–3 листа за раз с промежутком в несколько дней. В первую очередь убирайте нижние листья, касающиеся земли или соседних растений.

В середине июля полезно прищипнуть верхушку куста. Это остановит рост и заставит растение сосредоточиться на плодах. Над последней кистью оставьте два листа — они будут помогать ей получать питание.

В жару томаты поливают регулярно только под корень. В теплице лучше не делать вечерний полив, чтобы лишняя влажность ночью не навредила растениям.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что аккуратное формирование кустов помогает томатам быстрее наливаться. Дополнительно вовремя собирайте первые покрасневшие плоды — это стимулирует растение отдавать больше сил оставшемуся урожаю.

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