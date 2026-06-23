Зеленые блины из кабачков: тонкие, эластичные, отлично фаршируются — готовим из одного цукини

Зеленые блины из кабачков: тонкие, эластичные, отлично фаршируются — готовим из одного цукини

Зеленые блины из кабачков — это тонкие, эластичные блинчики, которые не рвутся и идеально подходят как для употребления со сметаной, так и для фарширования различными начинками.

Для приготовления понадобится: 1 кабачок (300 г), 2 яйца, 100 мл молока, 100 г муки, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.

Способ приготовления: кабачок натрите на мелкой терке, отожмите сок. В миске смешайте кабачок, яйца, молоко, муку, соль, перец и рубленую зелень. Тщательно перемешайте до однородного жидкого теста. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Выливайте тесто половником, равномерно распределяя по дну. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить блины с кабачками. Их цвет получился красивым, светло-зеленым. Для более нежной текстуры в тесто дополнительно добавьте 1 ч. л. разрыхлителя.

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