https://static.news.ru/photo/73f22574-cd6f-11e9-bc2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Москве идёт реконструкция старого здания бывшего детского сада. По окончании работ на этом месте будет православный храм.

Об этом рассказал куратор «Программы-200», депутат Госдумы Владимир Ресин. По его словам, работы проходят поэтапно. На месте восточной части помещений ветхого здания уже появился новый храм с двумя приделами. Постепенно будут демонтироваться западная и центральная части помещения, передаёт « Интерфакс ».

Он отметил, что на небольшом участке, площадь которого составляет 0,4 га, «удалось вписать» верхний и нижний храмы, приходской дом, воскресную школу и помещения социальных служб. По его словам, жалоб на строительство от местных жителей не поступало, что подтвердил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Здесь, в этом месте, жители радуются, что у них будет храм, — заявил священнослужитель.

Как писал News.ru, приход Исаакиевского собора объявил, что с 1 сентября 2019 года изменится расписание богослужений, но в музее, в ведении которого находится храм, заявили, что время служб не поменялось.