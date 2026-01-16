Завтрак в духе жаркой Мексики — готовим пикантные буррито вместо шаурмы: идеально для морозного утра

Когда нужно быстро и без лишних хлопот накормить всю семью чем-то универсальным и любимым, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Каждый может собрать свое буррито, добавив любимые соусы и ингредиенты.

400 г мясного фарша обжариваю на сковороде с растительным маслом, добавляю специи (кумин, чили, паприка), соль и измельченный чеснок по вкусу. Когда мясо подрумянится, добавляю нарезанную кубиками луковицу и болгарский перец, нарезанный соломкой. Тушим 5–7 минут до мягкости овощей. Затем вмешиваю полбанки фасоли в томатном соусе и прогреваю. 1 стакан промытого риса слегка обжариваю на сухой сковороде, заливаю 1,5 стакана воды, добавляю 2 ст. л. кетчупа, щепотку куркумы и соль. Довожу до кипения, затем убавляю огонь и варю под крышкой до готовности риса и впитывания жидкости. Тортилью смазываю смесью сметаны и острого соуса. По центру выкладываю слой риса, затем мясную начинку с фасолью, сверху — нарезанные помидоры и тертый сыр. Края тортильи заворачиваю внутрь, затем плотно скручиваю рулет. Обжариваю буррито на сухой сковороде или гриле по 1–1,5 минуты с каждой стороны до появления золотистых полос и хрустящей корочки. Подаю горячим.

