16 января 2026 в 07:53

Завтрак в духе жаркой Мексики — готовим пикантные буррито вместо шаурмы: идеально для морозного утра

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нужно быстро и без лишних хлопот накормить всю семью чем-то универсальным и любимым, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Каждый может собрать свое буррито, добавив любимые соусы и ингредиенты.

400 г мясного фарша обжариваю на сковороде с растительным маслом, добавляю специи (кумин, чили, паприка), соль и измельченный чеснок по вкусу. Когда мясо подрумянится, добавляю нарезанную кубиками луковицу и болгарский перец, нарезанный соломкой. Тушим 5–7 минут до мягкости овощей. Затем вмешиваю полбанки фасоли в томатном соусе и прогреваю. 1 стакан промытого риса слегка обжариваю на сухой сковороде, заливаю 1,5 стакана воды, добавляю 2 ст. л. кетчупа, щепотку куркумы и соль. Довожу до кипения, затем убавляю огонь и варю под крышкой до готовности риса и впитывания жидкости. Тортилью смазываю смесью сметаны и острого соуса. По центру выкладываю слой риса, затем мясную начинку с фасолью, сверху — нарезанные помидоры и тертый сыр. Края тортильи заворачиваю внутрь, затем плотно скручиваю рулет. Обжариваю буррито на сухой сковороде или гриле по 1–1,5 минуты с каждой стороны до появления золотистых полос и хрустящей корочки. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

