Завтрак по-французски: бризоль с куриным фаршем — вкуснее омлета и яичницы

Французское слово «бризоль» означает «жарить в яйце», и именно так готовится этот завтрак. Он получается одновременно нежным, питательным и очень аппетитным. Особенно хорош в будние дни, когда времени утром мало, — все делается на одной сковороде за четверть часа.

В миске взбейте 2 яйца с солью. Разогрейте сковороду, влейте часть яичной массы — как на омлет. Пока она не схватилась, быстро выкладывайте сверху тонкий пласт фарша (150 г куриного, слегка подсоленного и приправленного по вкусу). Распределите ровно. Как только нижний слой подрумянится, аккуратно переверните бризоль и обжарьте с другой стороны до готовности.

Повторите с оставшейся смесью. Готовые бризоли можно подать с йогуртовым соусом, овощами или зеленью. Они мягкие, сочные и отлично насыщают, не перегружая желудок.

Совет: чтобы фарш легче распределялся по яйцу, слегка смочите руки водой и расплющите мясо прямо на сковороде, не касаясь горячей поверхности.

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