Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 05:25

Завтрак по-французски: бризоль с куриным фаршем — вкуснее омлета и яичницы

Завтрак по-французски: готовим бризоль Завтрак по-французски: готовим бризоль Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Французское слово «бризоль» означает «жарить в яйце», и именно так готовится этот завтрак. Он получается одновременно нежным, питательным и очень аппетитным. Особенно хорош в будние дни, когда времени утром мало, — все делается на одной сковороде за четверть часа.

В миске взбейте 2 яйца с солью. Разогрейте сковороду, влейте часть яичной массы — как на омлет. Пока она не схватилась, быстро выкладывайте сверху тонкий пласт фарша (150 г куриного, слегка подсоленного и приправленного по вкусу). Распределите ровно. Как только нижний слой подрумянится, аккуратно переверните бризоль и обжарьте с другой стороны до готовности.

Повторите с оставшейся смесью. Готовые бризоли можно подать с йогуртовым соусом, овощами или зеленью. Они мягкие, сочные и отлично насыщают, не перегружая желудок.

  • Совет: чтобы фарш легче распределялся по яйцу, слегка смочите руки водой и расплющите мясо прямо на сковороде, не касаясь горячей поверхности.

Читайте также: пышный омлет из двух ингредиентов — рецепт без духовки за 5 минут.

завтраки
рецепты
рецепт
яичница
Франция
национальная кухня
кулинария
быстрыерецепты
простыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«На морально-волевых»: боец ВС России 10 дней в одиночку противостоял ВСУ
Огромные потери, ВСУ остались без связи: успехи ВС РФ к утру 1 августа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 августа
Завтрак по-французски: бризоль с куриным фаршем — вкуснее омлета и яичницы
«Ситуация тревожная»: Лавров рассказал, во что превращаются Европа и ФРГ
Адвокат раскрыла, что нужно в первую очередь делать женщине при разводе
Студентам рассказали, на какие трудовые гарантии они могут рассчитывать
Пентагон оформил контракт с Raytheon на производство ракет для Украины
«Образец нравственности»: звезда «Дома-2» Меньщиков о Путине, Бузовой, Боне
Голосование против поставок Израилю прервалось конфузом сенатора-демократа
«Скальпель в руках»: ВС России оставили ВСУ без связи перед боями за Суджу
Психиатр раскрыла, как победить боязнь перелетов
Стало известно, где похоронили Оззи Осборна
Стало известно, почему исполнители теракта решили покинуть «Крокус»
«Сомнений не осталось»: Лавров о планах НАТО нанести поражение России
«Обнаружены и уничтожены»: над Воронежской областью сработала ПВО
«Риск для Европы»: в ФРГ задумались о последствиях ухода Франции из Африки
Названы самые популярные схемы мошенничества при продаже дачи
Жену Макрона раскритиковали после судов с блогерами из-за трансгендерности
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 августа, надежда на дождь
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.