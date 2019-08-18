https://static.news.ru/photo/9f53bb2c-c1b9-11e9-9bcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении работ по строительству второго тоннеля от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Мичуринский проспект» на юго-западе Большой кольцевой линии (БКЛ).

По его словам, на данный момент готовы все четыре тоннеля на участке от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского».

Он добавил, что в настоящее время ведётся сооружение ключевых конструкций будущих станций столичной подземки.

Достроили второй тоннель от "Аминьевского шоссе" до "Мичуринского проспекта" на юго-западе Большой кольцевой линии. Таким образом, готовы все 4 тоннеля на участке от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского", идет сооружение основных конструкций будущих станций #мосметро . pic.twitter.com/OWyV9YOiEQ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что станции «красной» ветки метро от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки» закрыты в Москве с 18 по 24 августа включительно. Временное закрытие части Сокольнической линии связано со строительством БКЛ.