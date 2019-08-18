Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении работ по строительству второго тоннеля от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Мичуринский проспект» на юго-западе Большой кольцевой линии (БКЛ).

По его словам, на данный момент готовы все четыре тоннеля на участке от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского».

Он добавил, что в настоящее время ведётся сооружение ключевых конструкций будущих станций столичной подземки.

Ранее News.ru писал, что станции «красной» ветки метро от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки» закрыты в Москве с 18 по 24 августа включительно. Временное закрытие части Сокольнической линии связано со строительством БКЛ.

News.ru в соцсетях