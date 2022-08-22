Завершены следственные действия по делу ректора РАНХиГС Владимира Мау

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Владимир Мау

Следственные действия по делу ректора РАНХиГС Владимира Мау завершены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Следственные действия по делу Мау окончены. Ректору РАНХиГС Владимиру Мау вменяют три эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Мау и другим фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в окончательной редакции. Сам ректор академии вину не признаёт.

Фигуранты «дела Раковой», кроме ректора РАНХиГС Владимира Май признали вину и изъявили желание компенсировать ущерб, — добавил собеседник издания.

В июне в рабочем кабинете Владимира Мау прошли обыски, сам ректор был отправлен под домашний арест. В начале августа его отпустили под подписку о невыезде. Мау обвиняется в хищении у вуза 21 млн рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело напрямую связано с «делом Раковой».

Ранее в пресс-службе вуза заявили, что сотрудники президентской академии РАНХиГС помогают и содействуют правоохранительным органам в расследовании дела, возбужденного в прошлом году. Так в учебном заведении прокомментировали задержание ректора РАНХиГС Владимира Мау.