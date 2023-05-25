Заслуженный учитель призвал вернуть медалям статус «семейных реликвий» Заслуженный учитель Снегуров: школьная медаль должна быть семейной реликвией

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Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что школьные медали должны стать семейной реликвией, а не очередным значком или призом, которыми осыпают учеников. При этом он допустил, что возвращение серебряных медалей, которые начнут вручать с нового учебного года, для некоторых школьников может стать позитивным стимулом.

Золотые и серебряные медали отражали определенный уровень подготовки выпускников. Спустя десятки лет мне люди говорили, что гордятся ими. Возвращать нужно и золотые, и серебряные медали, но не в существующей парадигме, где главное — безумные баллы ЕГЭ, а медали — это сфера поощрения, сбоку, — отметил Снегуров.

Учитель подчеркнул, что нужно вернуть саму философию и систему награждения, которые, по его мнению, «никак не уживаются с ЕГЭ».

Награда должна стать семейной реликвией, а не очередным значком, — заключил он.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что со следующего учебного года школьникам снова начнут вручать серебряные медали. Сейчас вручают единую медаль «За особые успехи в учении». До 2014 года учеников награждали золотыми и серебряными медалями.