Защита бывшего сотрудника ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой в зале суда, однозначно решила обжаловать вынесенный ему приговор. По словам адвоката Григория Иванищева, апелляция будет подана уже на следующей неделе.
Защита усматривает в вердикте не только нарушение интересов осуждённого, но и основополагающих принципов судопроизводства, пояснил адвокат NEWS.ru.
Он также отметил, что приговор может создать недобросовестный прецедент по отношению к доказанности или недоказанности тех событий, которых не было.
Свиридов покончил с собой 12 февраля после того, как Чертановский суд Москвы приговорил его к трём годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве 10 млн рублей. Как писал NEWS.ru, адвокат полагает, что силовик мог совершить самоубийство в знак протеста. Он считал, что его подставили.
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