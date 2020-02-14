https://static.news.ru/photo/3ff76418-4f3e-11ea-b067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Защита бывшего сотрудника ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой в зале суда, однозначно решила обжаловать вынесенный ему приговор. По словам адвоката Григория Иванищева, апелляция будет подана уже на следующей неделе.

Защита усматривает в вердикте не только нарушение интересов осуждённого, но и основополагающих принципов судопроизводства, пояснил адвокат NEWS.ru.

Он также отметил, что приговор может создать недобросовестный прецедент по отношению к доказанности или недоказанности тех событий, которых не было.

Свиридов покончил с собой 12 февраля после того, как Чертановский суд Москвы приговорил его к трём годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве 10 млн рублей. Как писал NEWS.ru, адвокат полагает, что силовик мог совершить самоубийство в знак протеста. Он считал, что его подставили.