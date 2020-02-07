https://static.news.ru/photo/fb019192-4995-11ea-b40e-fa163e074e61_660.jpg Наама Иссахар Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Адвокаты помилованной президентом РФ Владимиром Путиным израильтянки Наамы Иссахар продолжат добиваться отмены приговора. Защита считает, что вердикт по делу о контрабанде наркотиков в её случае был вынесен незаконно.

В соответствии с её поручением адвокаты компании «Партнёры Pen & Paper» сейчас готовят кассационную жалобу, передаёт «Интерфакс».

Занимаемся подготовкой кассационной жалобы на повлёкший осуждение невиновной приговор, который оценивается стороной защиты как незаконный и неправосудный, — сказано в заявлении защиты.

По словам адвокатов Иссахар, они также намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Сейчас они готовят жалобу, в которой отметили «грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при её необоснованном уголовном преследовании».

Правозащитники требуют «отмены неправосудного приговора и восстановления её нарушенных прав».

В апреле прошлого года Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив, поскольку в багаже девушки обнаружились 9,6 грамма гашиша. Это было расценено как попытка контрабанды, за что суд приговорил её к 7,5 года лишения свободы.

Наама утверждала, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в её багаже. При этом Иссахар заявляла, что признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в её рюкзаке. Президент и премьер-министр Израиля, мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки. Позднее Иссахар подала личное прошение о помиловании. 29 января Путин подписал соответствующий указ.

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