Израильтянка Наама Иссахар, помилованная Владимиром Путиным, вышла из подмосковной колонии. В апреле прошлого года её задержали в транзитной зоне Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив, поскольку в багаже девушки обнаружились 9,6 грамма гашиша. Это было расценено как попытка контрабанды, за что суд приговорил её к 7,5 года лишения свободы. С самого начала её дело воспринималось многими наблюдателями, включая российские и зарубежные СМИ, как предмет политического торга между Москвой и Тель-Авивом. NEWS.ru разбирался, была ли твёрдая почва у этой позиции.

Бурков vs Иссахар

О том, что 26-летняя Наама Иссахар вечером 29 января была освобождена из заключения, сообщила на утро следующего дня ФСИН. Основанием стало её прошение о помиловании, которое было подписано Владимиром Путиным после долгих переговоров на высшем уровне. При этом вину девушка не признала.

Свободы Иссахар была лишена с 9 апреля 2019 года. В тот день она возвращалась в Израиль из Индии, где изучала йогу, с пятичасовой пересадкой в Шереметьево. Девушка ждала следующего рейса в зале аэропорта, когда её задержали полицейские. Они сообщили Иссахар, что в её рюкзаке, к которому она в тот момент доступа не имела — он находился в багаже, — служебная собака обнаружила наркотик. Найденная у неё доза гашиша в Индии и Израиле не подпадает под какую-либо ответственность, считается, что она годится только для личного потребления. Но по российским законам Нааме сначала вменили хранение наркотиков, а затем переквалифицировали дело на более тяжкую статью «контрабанда», причём в значительном размере.

Приговор и следствие по делу Наамы Иссахар были встречены за рубежом острой критикой. «Попала в водоворот геополитических сил», — писала газета New York Times со ссылкой на адвоката задержанной, добавляя, что в России хранение такого количества марихуаны иностранцем обычно приводит к задержанию на срок до месяца, штрафу и высылке. Однако, отмечали зарубежные издания, всё изменило обвинение в контрабанде, предъявленное несмотря на то, что у девушки не было намерения или возможности распоряжаться наркотиком на территории РФ (впрочем, дословно статья «контрабанда наркотиков» российского УК карает за любое перемещение запрещённого вещества через границу).

Со ссылкой на неназванного израильского чиновника NYT утверждала , что Москва надеется в обмен на освобождение Наамы Иссахар добиться высылки в Россию блогера Алексея Буркова. Последний в 2015 году был задержан в аэропорту Бен-Гурион по запросу американских властей, Израиль уже пообещал передать его США.

Алексей Бурков Андрей Широков/ТАСС

Американцы заподозрили, что именно Бурков взломал их платёжную систему. Однако особых доказательств у них до сих пор нет, не считая его собственного признания, которое звучит примерно так: «Да, я убил Кеннеди, а теперь доказывайте», — рассказывал Шахтин.

Израильский эксперт по компьютерной безопасности Илья Шахтинместным изданиям, что Алексей Бурков прекрасно известен в международном хакерском сообществе под никнеймом 0day и является одним из лучших программистов на постсоветском пространстве.

О том, что Москва предлагала Тель-Авиву обменять Иссахар на Буркова, писала также газета The Jerusalem Post, которая ссылалась на дядю задержанной в России девушки Израиля Коэна.

Первоначально Буркова в США якобы подозревали в незаконных махинациях с недвижимостью, однако в итоге предъявили пять обвинений в причастности к кибератакам, мошенничестве и похищению информации. СМИ предполагали, что заинтересованность России в Буркове может указывать на его роль в «политических кибератаках» на американские серверы, в которых власти США ищут российский след. Однако обвинение, по которому Верховный суд США запросил его экстрадицию, гласит , что в 2009–2013 годах Бурков руководил сайтом Cardplanet, где продавали украденные данные банковских карт граждан США, с которых вывели таким образом $20 млн. Основные же подозрения американских властей о вмешательстве России в выборы президента относятся к эпизодам 2016 года, уже после задержания Буркова. В ноябре 2019 года, вскоре после приговора Нааме Иссахар, Алексей Бурков был экстрадирован в США, где ему грозит 80 лет тюремного заключения. Свою вину он частично признал.

Обмен на участок земли

Никаких официальных подтверждений того, что переговоры об обмене Наамы Иссахар на Алексея Буркова действительно велись, не было, однако эта информация была принята как факт как зарубежными, так и российскими СМИ. В любом случае было очевидно, что судьба девушки обсуждается на высочайшем уровне, и не подвергалось сомнению то, что вокруг неё идёт некий торг.

23 января Владимир Путин приземлился в Тель-Авиве, чтобы встретиться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху на Всемирном форуме памяти холокоста. Ни у кого не было сомнений, что одной из центральных тем переговоров станут условия освобождения Иссахар. Израильская русскоязычная газета «Вести» (не является представительством российских медиагрупп) со ссылкой на неназванные дипломатические источники утверждала , что Кремль выдвинул ряд предложений, подробности которых, тем не менее, оставались неизвестны.

Газета выдвигала самые разные версии, которые при этом смешивались с утверждениями. Израильские журналисты предполагали, что Владимир Путин потребует запретить депортации россиян, приземляющихся в Бен-Гурионе и подозревающихся в намерении незаконно работать или даже просить политического убежища в Израиле. Другой вариант — Россия потребует от израильских властей принять российский подход в историческом споре об ответственности Польши в холокосте.

Газета также утверждала, что в ходе переговоров речь пойдёт о возвращении Елизаветинского подворья в Иерусалиме, а также — о денежных спорах, связанных с другими российскими владениями в столице Израиля — зданием Александровского подворья и церковью Александра Невского в Христианском квартале Старого города Иерусалима.

В списке российских требований и изменение маршрута иерусалимского трамвая, чтобы отдалить его от русской православной церкви в районе Эйн-Керем, — заявляли израильские «Вести».

В то же время права собственности на Александровское подворье были переданы России ещё 30 декабря 2019 года, почти за месяц до визита Путина в Израиль. Об этом свидетельствует документ, опубликованный газетой «Маарив» 22 января, которая, впрочем, тоже увязала этот факт со сделкой вокруг Иссахар.

Подворье включает церковь Александра Невского и ряд других зданий, построенных на земле, которая была куплена в 1859 году в Иерусалиме российским императором Александром III. После революции 1917 года Императорское православное палестинское общество, контролировавшее подворье, разделилось на две организации-правопреемницы, одна из которых оказалась в эмиграции, а другая вела научную деятельность в Советском Союзе. Сейчас фактически комплексом Александровского подворья управляет Русское православное общество Святой Земли, зарегистрированное в Мюнхене как частный фонд и возглавляемое Николаем Гофманом-Воронцовым, советским эмигрантом 1970-х годов.

С ним за владение подворьем конкурировала современная российская организация под названием Императорское православное палестинское общество, возглавляемое бывшим директором ФСБ и экс-премьером России Сергеем Степашиным. Открытый спор за этот участок в Иерусалиме шёл между Россией и германским фондом более десяти лет.

11 июня 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Управление делами президента РФ должно провести необходимые юридические процедуры по оформлению прав России на Александровское подворье и церковь Александра Невского в Иерусалиме. Необходимые документы на Александровское подворье были поданы на рассмотрение в Министерство юстиции Израиля. Отмечалось, что в решении вопроса чрезвычайно заинтересован патриарх Кирилл. Накануне 2020 года израильские власти поставили в этом споре точку. Опять же, достоверных подтверждений тому, что Александровское подворье стало выкупом Израиля за свободу своей гражданки, нет. Однако Владимир Путин, в своей манере передавая через Биньямина Нетаньяху «наилучшие пожелания» освобождённой девушке и её семье, оговорился, что в её судьбе сыграл значительную роль глава православной общины Иерусалима епископ Феофил III, что может указывать как на наличие сделки, так и на заинтересованность в ней церковных кругов.