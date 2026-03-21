Защита экс-замкомандующего ЛенВО Муминджанова оспорила решение суда

Защита бывшего замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере, обжаловала вынесенный ему приговор, сообщили ТАСС в аппарате Воронежского гарнизонного суда. Адвокат Сергей Бородин не стал комментировать содержание поданной жалобы.

Да, подана [апелляция], — сказал он.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника 22-го отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Министерства обороны России подполковника Евгения Лайко к 11 годам лишения свободы. Военнослужащий признан виновным в получении взяток на общую сумму около 11 млн рублей и мошенничестве на 3 млн рублей.

Кроме того, в пресс-службе Следственного комитета России сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Высокопоставленный экс-чиновник подозревается в организации преступного сообщества, участники которого незаконно изымали средства из государственной казны.