Зарплаты российских медиков начнут рассчитывать по-новому

https://static.news.ru/photo/78da950e-bf7a-11eb-9f5a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2023 года в России введут новую систему расчёта зарплаты для медицинских сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий проект Минтруда.

При начислении заработной платы будут учитывать коэффициент дифференциации окладов в зависимости от должности работника, а также от экономического развития конкретного региона. Предполагается, что будущие зарплаты по своему размеру не будут уступать нынешним. Не исключено, что где-то они даже будут увеличены.

В Минтруде выразили уверенность, что новая система оплаты труда позволит уравнять зарплаты сотрудников и избежать их неравномерного распределения в региональных медицинских учреждениях. Тем не менее коэффициенты экономического развития регионов могут различаться в несколько раз. Если у Москвы он равен 3, то в регионах — 1.

Проект начнут тестировать с 1 ноября 2021 года в семи регионах России: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе.

Ранее россияне выразили готовность отказаться от отпусков, если работодатели будут платить им более 400 тысяч рублей в месяц. При этом москвичи готовы отказаться от положенного им по Трудовому кодексу отдыха за 405,1 тысячи рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — за 418,3 тысячи рублей в месяц.