https://static.news.ru/photo/8f558da2-4dc5-11ea-b7f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Представитель Национальной системы здравоохранения Великобритании профессор Кит Уиллетт рассказал, что бизнесмен Стив Уолш, который заразил коронавирусом 11 человек, полностью выздоровел. Мужчину выписали из больницы.

По его словам, у пациента были лишь небольшие симптомы болезни, передаёт The Sun.

Поскольку он больше не заразен и не представляет угрозы общественности, он намерен вернуться к нормальной жизни и быть вместе со своей семьёй, — подчеркнул он.

Журналисты считают, что Уолш может быть «суперспредером» — человеком, способным заразить больше людей, чем обычный больной. У таких пациентов, как правило, болезнь протекает в лёгкой форме, при этом симптомы могут совсем не проявляться.

Как писал NEWS.ru, ранее первый замдиректора американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Энн Шукат заявила, что версия о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 стала очередным слухом, какие всегда сопровождают крупные эпидемии.