Заражённых коронавирусом будут принимать 28 стационаров Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности столичных медицинских учреждений к приёму заражённых коронавирусом. По его словам, отделения для лечения COVID-19 открыты в 28 стационарах города.
Среди них городские, федеральные и частные учреждения,
Часть из уже принимает больных, часть — находится в режиме готовности. Ещё в четырёх больницах открыты специальные отделения для пациентов с внебольничной пневмонией, — отметил градоначальник.
В пресс-службе мэрии и правительства отметили, что в отделениях дополнительно обучили персонал и адаптировали помещения. Кроме того, продолжается подготовка к развёртыванию госпиталей в ещё нескольких корпусах медучреждений
На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечилисьещё 12 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам чиновницы, у всех выписанных повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен