Заражённых коронавирусом будут принимать 28 стационаров Москвы

https://static.news.ru/photo/5c46875e-7813-11ea-a0b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности столичных медицинских учреждений к приёму заражённых коронавирусом. По его словам, отделения для лечения COVID-19 открыты в 28 стационарах города.

Среди них городские, федеральные и частные учреждения, передаёт РИА Новости.

Часть из уже принимает больных, часть — находится в режиме готовности. Ещё в четырёх больницах открыты специальные отделения для пациентов с внебольничной пневмонией, — отметил градоначальник.

В пресс-службе мэрии и правительства отметили, что в отделениях дополнительно обучили персонал и адаптировали помещения. Кроме того, продолжается подготовка к развёртыванию госпиталей в ещё нескольких корпусах медучреждений

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечилисьещё 12 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам чиновницы, у всех выписанных повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.