«Запретите в этом году»: Жириновский о крещенских купаниях

Запретить крещенские купания в 2022 году в связи с ожидаемым массовым распространением «омикрон»-штамма COVID-19 призвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, добавив, что и РПЦ выступила против. Своё заявление он сделал после пленарного заседания Госдумы, передаёт РИА Новости.

Крещенские купания. Ну, запретите вы в этом году. Ну, какие купания, когда вы сами нам говорите, что через неделю будет пик заражаемости в России от этого «омикрон»-вируса. Уже церковь выступила против, — цитирует его агентство.

День Крещения Господня отмечается 19 января. Это один из самых древних и значимых христианских праздников. В России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в освящённых прорубях.

Лидер ЛДПР сам был поклонником крещенских купаний до пандемии коронавируса. Однако уже в прошлом году признался, что не составит компанию своим коллегам по партии, а останется «в тёплой палатке сидеть, пить чай, смотреть, как вы окунаетесь в холодную воду».

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, от купания в проруби на Крещение в этом году лучше отказаться. По его словам, если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать.