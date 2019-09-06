https://static.news.ru/photo/765f3e42-d075-11e9-9fe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал о своей ошибке, которую он допустил во время съёмок рекламного ролика вместе с тиграми.

В интервью « Царьграду » в ходе кулинарного шоу он рассказал, что во время съёмок рекламы мороженого, режиссёр попросил покормить лакомством и тигров. Запашный был уверен, что все 16 хищников обрадуются такому предложению, ведь они любят молоко.

Но из 16 тигров только одна «мадам», кстати, самая строптивая и вспыльчивая, оказалась сладкоежкой и решилась попробовать незнакомое лакомство. Остальные животные посмотрели на меня, как на дебила, мол, что ты нам предлагаешь? Где мясо?, — поделился Запашный.

При этом народный артист утверждает, что сам тоже очень любит мясные продукты, но мог бы стать вегетарианцем, «если бы жизнь заставила».

Я каждый день держу в руках по 120 кг мяса. И сам мясо люблю и ем, потому что набор веса мне тяжело даётся. Все мечтают похудеть, а я поправиться, — признался Запашный.

Дрессировщик также рассказал о режиме питания, которого старается придерживаться. Запашный утверждает, что питается не реже четырёх раз в день и иногда ест даже ночью, так как пытается набрать вес.

Ранее брат Эдгарда Запашного, худрук Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный сообщил о причине экстренной операции, которую он перенёс в Германии, писал News.ru.