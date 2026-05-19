Запах из стиральной машины — почему появляется плесень и как быстро убрать дома

Иногда после стирки из барабана тянет неприятной сыростью, и белье приходится перестирывать. Причина чаще не в порошке, а в уходе за самой машиной после работы. Внутри создаются условия для плесени, если закрывать дверцу сразу.

Главное правило — не оставлять дверцу закрытой сразу после стирки. Влага должна испаряться, иначе бактерии быстро размножаются. Резиновая манжета вокруг люка часто собирает грязь и воду, ее нужно протирать насухо после каждого цикла. Лоток для порошка также стоит регулярно промывать, а не ждать появления налета. Не забывайте и о фильтре насоса — там скапливаются мусор и мелкие предметы. Раз в месяц запускайте пустую стирку на высокой температуре с лимонной кислотой или специальным средством. Уксус помогает, но использовать его часто не стоит — он может повредить резину. И обязательно оставляйте лоток и дверцу приоткрытыми для проветривания.

