Замсекретаря Общественной палаты попал в реанимацию с COVID

Заместитель секретаря Общественной палаты Александр Галушка госпитализирован с коронавирусом, передаёт Telegram-канал Mash. Утверждается, что он находится в тяжёлом состоянии в реанимации, ухудшение произошло в ночь на 14 декабря, динамика развития болезни отрицательная.

По данным Telegram-канала, у 46-летнего бывшего министра по развитию Дальнего Востока 75% поражения лёгких, это самая тяжёлая стадия пневмонии. Дыхательная недостаточность у Галушки усилилась ночью, врачи увеличили подачу кислорода. Несмотря на нормализацию состояния, медики говорят об отрицательной динамике.

Александр Галушка занимает пост заместителя секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой с июня 2020 года. Он входит в седьмой состав палаты от некоммерческой организации «Российский книжный союз». С 2013 по 2018 год Галушка был министром по развитию Дальнего Востока, а до этого — сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта. Назначение Галушки на должность министра было первым в российской практике назначением на этот пост представителя общественной организации, представляющей интересы предпринимателей.

Ранее сообщалось, что 67-летний певец Александр Серов вылечился от коронавируса и был выписан из больницы домой. Артист провёл в стационаре больше месяца. Он был госпитализирован с 75% поражения лёгких и изначально находился в реанимации под кислородной маской.