Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Гартунг заразился COVID-19

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг сообщил, что заразился коронавирусом.
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Очень жаль, что не смогу выступить по важнейшим законопроектам, которые будут рассматриваться сегодня. Фракция будет сражаться без меня, а я буду сражаться с коронавирусом, — заключил Гартунг.
Ранее NEWS.ru сообщил о заражении коронавирусом мэра Красноярска Сергея Ерёмина.
За последние сутки в стране выявили 15 700 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 447 335.