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Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Гартунг заразился COVID-19

13:09, 21 октября 2020
Валерий Гартунг Валерий Гартунг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг сообщил, что заразился коронавирусом.

Парламентарий написал в Facebook, что анализы на коронавирусную инфекцию у него взяли перед пленарным заседанием 20 октября. Вечером этого же дня ему позвонили медики и уведомили о положительном результате. Гартунг иронично отметил, что решил разгласить свой диагноз, так как всё-равно его «отсутствие на заседании все заметят». По словам депутата, у него нет температуры, а самочувствие остаётся в пределах в нормы.

Очень жаль, что не смогу выступить по важнейшим законопроектам, которые будут рассматриваться сегодня. Фракция будет сражаться без меня, а я буду сражаться с коронавирусом, — заключил Гартунг.

Ранее NEWS.ru сообщил о заражении коронавирусом мэра Красноярска Сергея Ерёмина.

За последние сутки в стране выявили 15 700 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 447 335.

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