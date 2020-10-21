Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Гартунг заразился COVID-19

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Отечественная система здравоохранения в настоящее время более подготовлена к борьбе с пандемией коронавируса, нежели весной. Об этом заявил первый заместитель главы Минздрава РФ Игорь Каграманян.

Он отметил, что в первую волну COVID-19 система здравоохранения была испытана на прочность и выстояла благодаря самоотверженности медработников и помощи правительства регионам. Сейчас у медиков уже накоплен опыт, есть методические...