https://static.news.ru/photo/9836515e-bcc5-11e9-b842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Температура в ряде российских регионов продолжит снижаться и достигнет минусовых значений уже в середине августа. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В ближайшие дни жители Архангельской области, республик Коми и Карелия почувствуют наступление осени. Ночью температура может упасть до минус двух градусов, хотя днём воздух будет прогреваться до 15-17 градусов тепла, — сообщили специалисты.

Плавное понижение температуры ожидается на Урале и в Челябинской области. Там 30-градусная жара сменится более привычными 23-25 градусами тепла. А вот на юге России жара напротив усилится. Там воздух прогреется до 35 градусов, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что в понедельник, 12 августа, в Московский регион вернётся летняя погода. Температура воздуха днём составит плюс 23 градуса. По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Александра Синенкова, существенных осадков не ожидается, местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть переменный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду.