Замораживаю сразу после жарки, потом остается только разогреть: куриные котлеты с майонезом — сочные

Добавление майонеза в фарш при приготовлении котлет — это секрет невероятной сочности и нежности. Он делает котлеты мягкими и удерживает влагу внутри, благодаря чему они сохраняют сочность даже после размораживания.

Вы можете наготовить их побольше и заморозить — после разогрева они будут такими же ароматными и сочными, как свежеприготовленные.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 луковица, 2 ст. л. майонеза, 1 яйцо, 2 ст. л. муки или панировочных сухарей, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: куриное филе и лук пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. В фарш добавьте яйцо, майонез, муку, соль, перец, паприку и чеснок. Тщательно вымесите массу, она должна быть мягкой, но держать форму. Влажными руками сформируйте котлеты. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.

Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 5–7 минут. Готовые котлеты остудите, разложите по контейнерам и заморозьте. Перед подачей разогрейте в микроволновке или на сковороде.

