Замораживаю сразу после жарки, потом остается только разогреть: куриные котлеты с майонезом — сочные

Добавление майонеза в фарш при приготовлении котлет — это секрет невероятной сочности и нежности. Он делает котлеты мягкими и удерживает влагу внутри, благодаря чему они сохраняют сочность даже после размораживания.

Вы можете наготовить их побольше и заморозить — после разогрева они будут такими же ароматными и сочными, как свежеприготовленные.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 луковица, 2 ст. л. майонеза, 1 яйцо, 2 ст. л. муки или панировочных сухарей, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: куриное филе и лук пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. В фарш добавьте яйцо, майонез, муку, соль, перец, паприку и чеснок. Тщательно вымесите массу, она должна быть мягкой, но держать форму. Влажными руками сформируйте котлеты. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.

Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 5–7 минут. Готовые котлеты остудите, разложите по контейнерам и заморозьте. Перед подачей разогрейте в микроволновке или на сковороде.

Ранее стало известно, как приготовить из куриной грудки отбивные в сметанном кляре.

Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин зарезал 16-летнего подростка в ходе конфликта под Саратовом
Экс-замминистра обороны Иванов останется в СИЗО еще на полгода
Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Радоницу предложили сделать оплачиваемым выходным днем в России
Любимова рассказала россиянам, как пройдет «Библионочь» в этом году
«Человек с низким IQ»: Трамп жестко набросился на Такера Карлсона
Мэр Соликамска сообщил детали смертельного ДТП с автобусом
Путин ужесточил контроль за товарами из ЕАЭС с 2026 года
В Китае назвали предупреждение Медведева Европе шоком для всего мира
IT-эксперт объяснил, как умные телевизоры следят за россиянами
Военэксперт раскрыл неочевидную схему сотрудничества Дамаска и Киева
Бежал во Врата Ада? Погоня за убийцей в Оренбуржье, новости 17 апреля
ВСУ ранили 10-летнего ребенка в ходе атаки на Белгород
Уборщица «обчистила» московскую пенсионерку на полмиллиона рублей
Бледный сбросил 7 кг, Смирнова испугалась паука: как снимали «Папины дочки»
В Госдуме ответили на идею Молдавии избавиться от российской военной базы
Иран открыл Ормузский пролив
Юрист раскрыла простой способ вычислить «банковского» мошенника
ДНК-тест на отцовство начнут делать в российских роддомах? Подробности
Американские авианосцы близ Ирана остались без еды
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

