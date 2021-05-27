Замглавы томского УФСИН попытался совершить суицид на работе

https://static.news.ru/photo/8c996c28-bef3-11eb-8077-96000091f725_660.jpg Фото: Уфсин Томск/facebook.com

Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Томской области Александр Зорин попытался покончить с собой на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл несколько дней назад. Зорин жив, но находится в реанимации. Причины, по которым он хотел свести счёты с жизнью в своём кабинете, пока неизвестны. Служебную проверку по факту произошедшего проводит комиссия из Москвы.

В обязанности Зорина входит руководство оперативно-разыскной деятельностью, организация надзора в исправительных учреждениях и изоляторах, обеспечение пожарной безопасности на объектах УИС и другие обязанности.

Ранее стала известна причина гибели заместителя прокурора Гагаринского района Москвы Егора Зайца. Его тело было найдено под окнами многоэтажного дома, в котором он жил. Выяснилось, что зампрокурора покончил с собой. По данным СМИ, была найдена его предсмертная записка.