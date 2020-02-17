https://static.news.ru/photo/8f77b56e-5179-11ea-a423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав России предлагает расширить национальный календарь вакцинации за счет дополнительных прививок. Об этом сообщил «Интерфакс».

Мы предлагаем рассмотреть возможность расширения нацкалендаря, введя туда дополнительные прививки, — приводит агентство слова замминистра здравоохранения России Сергея Краевого.

Он добавил, что уже разработана стратегия развития иммунопрофилактики до 2025 года. В ней идет речь о дополнительных прививках от папилломовирусной и менингококковой, ротавирусной инфекций и ветряной оспы. Кроме того, предусмотрена профилактика гемофильной инфекции для всех детей, а не только тех, кто входит в группы риска.

При этом он добавил, что расширение календаря зависит от возможностей отечественных производителей. Более того, производство отечественных вакцин не должно завесить от иностранных поставщиков. Это необходимо для биологической безопасности России.

Как писал NEWS.ru ранее, для пожилых людей могут создать календарь прививок. Глава Роспотребнадзора считает, что календарь поможет увеличить продолжительность жизни среди россиян.