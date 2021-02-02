Замглавреда Mash уволился после видео про «дворец Путина»

https://static.news.ru/photo/23a1bb54-6533-11eb-9833-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Навальный/Youtube.com

Заместитель главного редактора Telegram-канала Mash Сергей Титов покинул свой пост. Он уволился после того, как его команда опубликовала ряд материалов. Титов не уточняет, о каких публикациях идёт речь, однако, судя по времени принятия решения, ясно, что оно связано с видео про «дворец Путина» и интервью с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, в котором он называет хозяином объекта себя.

В своём сообщении Титов заявил, что с большой любовью относится к холдингу и с большим уважением к Максиму Иксанову — главному редактору. Он напомнил, как Mash публиковал посты в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова и граждан Белоруссии, протестующих против действующего президента своей страны Александра Лукашенко и нечестно, по их мнению, проведённых выборов. Однако ни Иксанов, ни команда не принимали решения о материалах, из-за которых Титов ушёл.

Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, тысячи моих бессонных ночей, лучшую отработку зарубежных происшествий (тут конкурентов у меня нет), все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, — написал журналист в личном Telegram-канале.

19 января арестованный оппозиционер Алексей Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели 85 млн человек.

Позднее Mash обнародовал материал, согласно которому так называемый дворец Путина в Геленджике находится на нулевом этапе строительства — там работают только строители, а всё выглядит как «один большой бетон».

Как писал NEWS.ru, руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Мария Певчих прокомментировала видеорепортаж, сделанный во «дворце Путина» в Геленджике интернет-проектом Mash.