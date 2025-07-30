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30 июля 2025 в 06:35

Заменила капризную петунию на это чудо! Шикарные гофрированные цветы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы любите пышные, обильно цветущие растения, но обычные петунии кажутся вам слишком простыми, познакомьтесь с фриллитунией — её эффектными гофрированными цветами невозможно не восхищаться! В отличие от классических петуний, у фриллитунии более крупные, махровые или сильно волнистые цветки, напоминающие юбку-колокол. Они выглядят дорого и благородно, создавая ощущение роскоши даже на самом скромном балконе.

Ещё одно преимущество фриллитунии — её выносливость. Она лучше переносит дождь и ветер, а её цветы не так легко повреждаются, как у обычных петуний. Кроме того, она цветёт дольше — с начала лета до самых заморозков, практически без перерывов. А если обеспечить ей достаточное освещение и регулярные подкормки, она превратится в настоящий цветочный водопад!

Но главное — это разнообразие. Фриллитунии бывают всех возможных оттенков: от нежно-розовых и кремовых до насыщенных фиолетовых и даже почти чёрных. Есть сорта с контрастной каймой, градиентной окраской и невероятной текстурой лепестков. Так что если вы ищете растение, которое сделает ваш сад или балкон по-настоящему стильным, — фриллитуния однозначно заслуживает места в вашей коллекции!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

цветы
многолетники
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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