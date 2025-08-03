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03 августа 2025 в 19:57

Заменил шашлык на ростбиф — и больше не хочу по-другому

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ростбиф на мангале — это мясо с характером: сочное, ароматное, с насыщенным вкусом специй и дымка. Идеально заменяет привычный шашлык и точно не останется без внимания на пикнике.

Ингредиенты:

  • репчатый лук — 3 шт.;
  • растительное масло — 600 мл;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • перец чили — 1 шт.;
  • вустерширский соус — 400 мл;
  • соевый соус — 400 мл;
  • кинза — 100 г;
  • черный перец горошком — 10 шт.;
  • говяжья вырезка — 500 г;
  • семена кориандра — 1 ст. л.;
  • душистый перец — 3 шт.

Приготовление:

  1. Лук нарезать кольцами, чеснок и чили измельчить.
  2. Смешать масло, оба соуса, специи, зелень и овощи.
  3. Положить вырезку в маринад, накрыть и убрать в холодильник на 6–8 часов.
  4. Обсушить мясо и обжарить на мангале до румяной корочки.
  5. Завернуть в фольгу и оставить на 10 минут.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
мясо
шашлык
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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