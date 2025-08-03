Заменил шашлык на ростбиф — и больше не хочу по-другому

Заменил шашлык на ростбиф — и больше не хочу по-другому

Ростбиф на мангале — это мясо с характером: сочное, ароматное, с насыщенным вкусом специй и дымка. Идеально заменяет привычный шашлык и точно не останется без внимания на пикнике.

Ингредиенты:

репчатый лук — 3 шт.;

растительное масло — 600 мл;

чеснок — 3 зубчика;

перец чили — 1 шт.;

вустерширский соус — 400 мл;

соевый соус — 400 мл;

кинза — 100 г;

черный перец горошком — 10 шт.;

говяжья вырезка — 500 г;

семена кориандра — 1 ст. л.;

душистый перец — 3 шт.

Приготовление:

Лук нарезать кольцами, чеснок и чили измельчить. Смешать масло, оба соуса, специи, зелень и овощи. Положить вырезку в маринад, накрыть и убрать в холодильник на 6–8 часов. Обсушить мясо и обжарить на мангале до румяной корочки. Завернуть в фольгу и оставить на 10 минут.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.