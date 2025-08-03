Заменил шашлык на ростбиф — и больше не хочу по-другому

Ростбиф на мангале — это мясо с характером: сочное, ароматное, с насыщенным вкусом специй и дымка. Идеально заменяет привычный шашлык и точно не останется без внимания на пикнике.
Ингредиенты:
- репчатый лук — 3 шт.;
- растительное масло — 600 мл;
- чеснок — 3 зубчика;
- перец чили — 1 шт.;
- вустерширский соус — 400 мл;
- соевый соус — 400 мл;
- кинза — 100 г;
- черный перец горошком — 10 шт.;
- говяжья вырезка — 500 г;
- семена кориандра — 1 ст. л.;
- душистый перец — 3 шт.
Приготовление:
- Лук нарезать кольцами, чеснок и чили измельчить.
- Смешать масло, оба соуса, специи, зелень и овощи.
- Положить вырезку в маринад, накрыть и убрать в холодильник на 6–8 часов.
- Обсушить мясо и обжарить на мангале до румяной корочки.
- Завернуть в фольгу и оставить на 10 минут.
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