Заливаю капусту кефиром и добавляю щепотку тмина. Пирог-лепешка для быстрого завтрака: 15 минут и меньше

Беру свежую капусту, яйцо и ароматный тмин — готовлю сытную лепёшку прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого, питательного завтрака, который зарядит энергией на весь день.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, с хрустящей корочкой лепёшка, внутри которой — сочная, сладковатая капуста с душистыми нотками тмина, объединённая нежным, слегка воздушным кефирным тестом.

Для приготовления вам понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 яйца, 100 мл кефира, 5 ст. л. муки, 1/2 ч. л. соды, 1/2 ч. л. тмина, соль, перец, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала мягче. В миске взбейте яйца с кефиром, добавьте муку, соду, тмин, соль, перец и перемешайте до однородности. Соедините тесто с капустой. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне, вылейте всё тесто, разровняйте в лепёшку. Жарьте под крышкой 6-8 минут до золотистого низа, затем аккуратно переверните с помощью тарелки и жарьте ещё 5-6 минут без крышки до полной готовности. Подавайте горячим.

