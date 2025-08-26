Закусочные заварные пирожные с печенью! Простой и вкусный рецепт

Закусочные заварные пирожные с печеночной начинкой. Если вы ищете рецепт изысканной закуски, которая впечатлит гостей и станет украшением праздничного стола, эти нежные пирожные — идеальный выбор! Они сочетают воздушное заварное тесто с нежной печеночно-сырной начинкой, создавая гармонию вкусов и текстур. Идеально для фуршетов, банкетов или особенного семейного ужина.

Для теста в кастрюле смешайте 100 мл воды, 50 мл молока, 100 г сливочного масла и щепотку соли. Доведите до кипения, уменьшите огонь и добавьте 180 г просеянной муки. Интенсивно перемешивайте 2-3 минуты до образования гладкого шара. Снимите с огня, немного остудите и вбейте по одному 3 яйца, тщательно вымешивая после каждого. Добавьте 2 ст. л. тертого сыра.

Тесто переложите в кондитерский мешок и отсадите шарики на противень с пергаментом. Выпекайте при 200°C 7 минут, затем уменьшите до 180°C и готовьте еще 28-33 минут. Не открывайте духовку первые 20 минут!

Для начинки разомните вилкой 230 г печени и икры минтая, добавьте 100 г сливочного сыра, 2 ст. л. тертого сыра, мелко нарезанный зеленый лук, 1 ст. л. лимонного сока, соль и перец. Остывшие пирожные наполните начинкой через отверстие снизу. Подавайте охлажденными — они тают во рту!

