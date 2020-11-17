Законопроекты об изъятии детей объединят в одну инициативу

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Два законопроекта, регулирующих механизм изъятия детей из семьи, отозваны из Государственной думы после консультаций. Их хотят переработать и объединить в новый документ.

Одну из правовых инициатив разрабатывала группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. В рамках этого законопроекта допускалось изымать детей из семьи при наличии доказанной вины родителей в совершении противоправного деяния на основании решения суда о лишении родительских прав. Авторами второго законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Согласно их предложению, вопрос об изъятии детей должен находиться в компетенции суда и рассматриваться в закрытом режиме.

Как стало известно телеканалу «Царьград», в Совфеде разработают единый законопроект, который учтёт наработки обеих команд. Это подтвердила соавтор одной из инициатив Мизулина.

Будет создана рабочая группа на базе Совета Федерации для проведения согласований и подготовки единого согласованного варианта законопроекта, позволяющего защитить семьи от неправомерного вмешательства, — сообщила сенатор.

Основатель «Царьграда» Константин Малофеев поприветствовал решение экспертного сообщества, благодаря которому законопроекты направили на доработку.

Консенсус в нашей традиционной стране мы знаем, какой: дети — в семье, родители — главные, никто не вправе вмешиваться в семью. Поэтому мы можем только приветствовать сегодняшнее решение, с тем чтобы этот законопроект — недоработанный и рыхлый — не принимался отдельно, без обсуждения всего спектра семейной проблематики, — отметил предприниматель.

Как передавал NEWS.ru, обе правовые инициативы, предусматривающие процедуры оперативных решений по изъятию детей из семьи, стали объектом критики Русской православной церкви.