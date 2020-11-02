Законопроект об органах опеки в ОП назвали «фабрикой по отъёму детей»

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Госдума в ноябре рассмотрит в первом чтении законопроект, который может разрешить органам опеки и попечительства изымать детей из семьи в течение 24 часов после вынесения решения суда о наличии угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних. Члены Общественной палаты выступили с резкой критикой инициативы.

Зампредседателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в эфире «Радио 1» рассказал , что документ нуждается в существенной доработке. Общественник отметил, что сам является отцом «восьмерых детей от одной жены». По словам Пожигайло, Госдума приняла на рассмотрение законопроект, который не поддерживает ни одна родительская организация.

Тот документ, который мы сейчас обсуждаем, возник как пощёчина в ответ на поправки в конституцию. Ведь там сказано, что дети — высший приоритет, что семья — это ценность и её нужно поддерживать, — сказал Пожигайло.

Зампредседателя ОП напомнил, что раньше вопрос об изъятии ребёнка находился в ведении органов опеки и попечительства. Их действия можно было оспорить. Решение суда можно будет изменить только в особом порядке, то есть родителям придётся участвовать в длительном процессе, чтобы вернуть детей.

Ранее мы в Общественной палате провели слушания, посвящённые данному законопроекту, поскольку считаем, что нужно решать всё в цивилизованном русле. Процесс был активным, [председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству] Павел Крашенинников присутствовал там. И мне казалось, что это было правильно. По итогам обсуждений мы внесли 13 замечаний, — рассказал Пожигайло.

В ОП пришли к выводу, что законопроект имеет острую социальную значимость и нуждается в доработке. Общественники предложили создать рабочую группу, в которую войдут депутаты Госдумы. Однако уже более двух месяцев к вопросу создания группы не возвращались.

Пожигайло выделил несколько основных претензий к законопроекту. Он предположил, что за 24 часа родители не успеют нанять адвоката и инициировать состязательный судебный процесс. Также общественник указал, что процесс об изъятии детей предполагается сделать закрытым, лишив права участия СМИ.

Условно говоря, один из моих восьмерых детей может упасть или, например, прищемит палец, и это уже могут расценить как повод для наблюдения за семьёй. Это хорошо, если дело произойдёт в Москве, а если это районный центр какой-нибудь области. Там люди не смогут отстаивать свои права. Более того, закон говорит о том, что участие родителей в процессе не является обязательным. Таким образом мы получаем самую настоящую фабрику по отъёму детей, — заключил Пожигайло.

Ранее NEWS.ru сообщал о создании при Министерстве просвещения РФ рабочей группы по реформированию органов опеки и попечительства.